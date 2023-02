Espagne: Démantèlement de réseaux de faux documents pour Britanniques

Espagne : Démantèlement de deux réseaux de faux documents pour Britanniques

Deux réseaux fournissant des faux documents à des Britanniques cherchant à obtenir un permis de résidence en Espagne ont été démantelés et 47 personnes arrêtées, a annoncé, jeudi, la police espagnole. «Ces deux réseaux, qui n’avaient pas de liens» entre eux, «employaient le même modus operandi en vue de régulariser illégalement la situation de personnes de nationalité britannique», qui devaient pour cela «payer 1600 euros chacune», a indiqué la police espagnole.

Opérant depuis la station balnéaire de Marbella, où ont été arrêtés tous les suspects, et l’enclave espagnole de Ceuta, située sur la côte nord du Maroc, ces deux réseaux produisaient de faux contrats de location, de faux relevés bancaires ou de fausses factures d’énergie, afin d’alimenter les dossiers de ces Britanniques.

Un peu moins de 300’000 Britanniques

Depuis le Brexit, les Britanniques n’obtiennent plus automatiquement le permis de résidence, qui permet de vivre et travailler en Espagne. Ceux pouvant prouver qu’ils vivaient dans le pays avant fin 2020, grâce à des contrats de location d’un bien immobilier ou des relevés bancaires, peuvent cependant l’obtenir plus facilement.