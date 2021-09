France : Démantèlement d’un réseau de cambrioleurs sur la Côte d’Azur

Onze personnes ont été identifiées dans cette organisation qui serait impliquée dans une quinzaine de casses dans le sud-est de la France.

Un réseau impliqué dans une quinzaine de cambriolages pour un préjudice de plus d’un million d’euros a été démantelé la semaine dernière en Italie et dans le sud-est de la France, a-t-on appris mercredi auprès de la gendarmerie nationale.

Les 12 et 13 septembre, une opération de police a été menée en Italie, à Monaco et dans les Alpes-Maritimes (Sud-Est). Le principal mis en cause et sa compagne ont été arrêtés à Trieste (Italie), en vertu d’un mandat d’arrêt européen, «alors qu’ils s’apprêtaient à franchir la frontière slovène», ainsi que huit autres personnes, ajoutent les gendarmes.