France : Démantèlement d’un réseau de passeurs pour l’Angleterre

Selon le parquet, une filière d’immigration clandestine faisait traverser la Manche à des migrants sur des petites embarcations. Cinq personnes ont été inculpées.

Lundi, avec l’appui Eurojust et d’Europol, une opération coordonnée des autorités judiciaires et policières françaises, anglaises, néerlandaises et belges a mené à l’interpellation de trois suspects au Royaume-Uni, deux aux Pays-Bas et sept en France, selon Eurojust.