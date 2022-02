«Jackpotting» en France : Démantèlement d’un réseau de piratage de distributeurs de billets

Un réseau qui piratait le système informatique des distributeurs de billets a été démantelé et cinq personnes ont été interpellées et mises en examen.

Gang d'Europe de l'Est

Ce phénomène, détecté en France il y a environ cinq ans, consiste à pirater le système informatique des distributeurs pour en retirer les billets. «Un procédé plus raffiné, plus efficace» que de casser les machines, selon la source proche de l’enquête. Les premières investigations des gendarmes dans le centre et le sud-ouest de la France ont permis, en novembre 2021, «d’identifier un groupe d’Europe de l’Est susceptible d’avoir commis 22 faits», indique le communiqué. Le préjudice est estimé à plus de 300'000 euros (plus de 315'000 francs).