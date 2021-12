Espagne : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue alimenté depuis le Maroc

En Espagne, de la drogue était introduite depuis le Maroc, par des hors-bords. Le réseau vient d’être démonté par les polices espagnole, belge, française et européenne.

La police espagnole a arrêté, au début de cette semaine, 17 personnes dans le cadre de cette opération, y compris le chef présumé du réseau, a précisé Europol. Le chef des trafiquants est considéré comme «l’un des plus importants importateurs de cocaïne et de haschisch du Maroc vers la péninsule ibérique».

Répartie en Europe

La police a saisi des biens d’une valeur de plus de six millions d’euros (près de 6,25 millions de francs), dont 26 voitures, huit propriétés et dix montres de luxe. Le gang est aussi soupçonné d’être l’auteur de deux tentatives d’introduire, en 2021, 4,3 tonnes de haschisch et 1,3 tonne de cocaïne dans le sud de l’Espagne, tentatives qui ont été déjouées par la police.