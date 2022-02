Basketball : DeMar DeRozan encore une fois intenable

L’ailier de Chicago a mené les Bulls vers la victoire en inscrivant 40 points face aux Spurs de San Antonio (120-109) lundi.

Les Bulls avaient six points de retard à l’entame du dernier quart-temps, quand DeRozan a pris, comme souvent, les choses en main, marquant onze des treize points suivants pour que Chicago passe en tête. Sélectionné parmi les titulaires du All-Star Game, qui se jouera le 20 février, DeRozan est le joueur qui a inscrit le plus de points dans le quatrième quart-temps cette saison (431 points).

La star des Bulls a aussi établi un nouveau record pour sa franchise, lundi, en marquant plus de 35 points lors de six matches consécutifs. C’est mieux que le légendaire Michael Jordan pendant la saison 1996-97. «Ce n’est pas seulement le fait qu’il marque beaucoup, ce qui est absolument incroyable, mais aussi son QI de basket, son expérience», s’est réjoui le coach des Bulls, Billy Donovan.

Les Warriors défaits

A New York, Seth Curry a marqué 23 points dans son premier match pour Brooklyn et les Nets ont mis fin à une série de onze défaites en battant largement (109-85) les Kings de Sacramento. C’est leur première victoire depuis le 21 janvier, contre les Spurs. Curry a inscrit dix paniers sur 18 tentatives, dont trois tirs primés, et ajouté sept rebonds et cinq passes décisives à sa feuille de stats.