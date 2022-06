France : Démarrage canon pour l’album du S-Crew

Le groupe formé par Nekfeu, Framal, Mekra et 2zer Washington, fait un tabac en France avec son album «SZR 2001».

Six ans après avoir déjà fait un gros carton avec le disque «Destins liés», le S-Crew semble bien parti pour marquer de son empreinte l’année 2022. L’album «SZR 2001», que le groupe de hip-hop a sorti le 10 juin, se vend comme des petits pains. Et c’est peu dire. En France, le disque de Nekfeu, Framal, Mekra et 2zer Washington a réalisé, sur trois jours, le 2e meilleur démarrage de l’année, après «V» de Vald.

On rappellera que Nekfeu a déjà été l’un des plus gros vendeurs de hip-hop dans l’hexagone, en 2019 et 2020, avec son album solo «Les Étoiles Vagabondes». Après la sortie de cette galette et du film en relation, le rappeur de 32 ans avait disparu des écrans radars.