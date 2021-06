Politique : Démarrage en fanfare de la campagne en faveur du Mariage pour tous

Du lac Léman au lac de Constance, les partisans du mariage pour les couples de même sexe se sont mobilisés dans toute la Suisse dimanche. Discours et performances artistiques ont ponctué la journée. Les Suisses voteront le 26 septembre.

Comité national Mariage civil pour toutes et tous.

La campagne en faveur du Mariage pour tous a été officiellement lancée dimanche en Suisse. Des milliers de bénévoles se sont mobilisés dans 22 communes du Léman au lac de Constance dans la perspective de la votation du 26 septembre. Prises de parole hautes en couleur et performances artistiques ont ponctué la journée. Pour le comité national, ce lancement de campagne est un succès.

«La mobilisation que nous avons vue aujourd’hui partout en Susse est enthousiasmante: la Suisse est non seulement prête à glisser un «Oui, je le veux» dans les urnes, mais également à se battre pour ce pas crucial sur la voie vers l’égalité», a déclaré dimanche dans un communiqué Olga Baranova, directrice de campagne du comité national.

Attaqué en référendum

Mais rien n’est encore gagné: le projet de loi est attaqué en référendum par un comité interpartis, composé principalement de représentants de l’UDF et de l’UDC. Ce comité estime que seul un homme et une femme devraient pouvoir contracter un mariage. Ce référendum a abouti et le peuple devra se prononcer le 26 septembre prochain.