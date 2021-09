Cinéma : Démarrage en trombe pour le dernier James Bond

«Mourir peut attendre» semble faire carton plein, malgré une sortie repoussée de 18 mois. Le public est au rendez-vous et les critiques sont pour la plupart élogieuses.

Une aubaine pour les cinémas

La chaîne de cinémas Odeon a indiqué avoir vendu plus de 175’000 billets pour le film dans les deux semaines qui ont suivi leur mise en vente. De leur côté, les cinémas Vue ont vendu plus de 270’000 billets avant la sortie et s’attendent à ce que le film, le 25e James Bond et cinquième et dernier avec Daniel Craig dans la peau de 007, soit le plus grand succès au Royaume-Uni et en Irlande depuis «Star Wars: L’Ascension de Skywalker», en décembre 2019.