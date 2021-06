Football - Demba Ba rebondit à Lugano

Décidément, le FC Lugano fait preuve d’ambition dans ce mercato estival. Après la nomination sur le banc d’Abel Braga, ancien entraîneur de l’OM, l’Internacional Porto Alegre, Flamengo et Fluminense, le club tessinois - 4e de la dernière saison de Super League - a attiré dans son effectif Demba Ba.

L’attaquant sénégalais, âgé de 36 ans, s’est engagé pour une saison. Il était libre de tout contrat après la fin de son aventure à Istanbul Basaksehir, où il évoluait depuis janvier 2019, et avec qui il a remporté le titre de champion de Turquie en 2020. Demba Ba sort d’un exercice à 9 buts en 37 matches, dont un inscrit face à Manchester United en phase de poules de la Ligue des champions.

Né en région parisienne, Ba est passé par Rouen, Mouscron, Hoffenheim et West Ham avant de se révéler à Newcastle entre 2011 et 2013. Il a ensuite rejoint Chelsea, où il a remporté la Ligue Europa, avant d’additionner les allers-retours entre la Turquie (Besiktas, Göztepe, Instanbul Basaksehir) et la Chine (Shanghai Shenhua).