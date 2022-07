Football en Espagne : Dembélé prolonge finalement au Barça

Le feuilleton entre l’attaquant français et le club catalan a pris fin jeudi. Ousmane Dembélé a signé un nouveau contrat jusqu’en 2024.

IMAGO/Action Plus

Fin du suspense: l’ailier international français Ousmane Dembélé, dont le contrat avec le FC Barcelone avait expiré le 30 juin, a prolongé dans le club catalan jusqu’en 2024, la fin d’un feuilleton de six mois en forme de montagnes russes.

En janvier, Xavi écartait Dembélé du groupe blaugrana et lui donnait un ultimatum: prolonger ou partir. Mais en six mois, les dirigeants blaugrana ont fait volte-face, et les deux parties sont parvenues à trouver un accord.