On peut être champion du monde (2018 avec la France) et malgré tout tirer un corner comme un débutant. C’est ce qui est arrivé à Ousmane Dembélé dimanche après-midi contre le Kazakhstan lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Même s’il a tout de même marqué un but lors de la victoire 2-0 des Bleus, les internautes ont visiblement beaucoup apprécié les péripéties de l’ailier du FC Barcelone et de l’équipe de France. Ce dernier, toutefois, a aussi montré dans ce même match qu’il avait aussi des pieds en or, à l’image de cet incroyable contrôle après un long dégagement du gardien Hugo Lloris.