Statistique : Déménagement en 2021: les jeunes et les célibataires ont la bougeotte

Dix pourcents ont changé de domicile l’an dernier. Une personne sur dix a changé de logement l’année passé. Une proportion est en léger recul par rapport à 2020.

Les déménageurs n’ont pas chômé l’an dernier Alain Rischard / Editpress

En 2021, 10,1% de la population suisse a déménagé. Cette proportion est en léger recul par rapport à 2020 (10,3%). Elle avait augmenté entre 2013 et 2020, passant de 9,6% à 10,3% rappelle vendredi l’Office fédéral de la statistique. Parmi les personnes ayant changé de logement l’an passé, près des trois quarts sont restés dans le même canton, tandis que 15% sont partis vers un autre canton et 11% à l’étranger. Le taux de déménagement de la population était le plus élevé dans les cantons de Bâle-Ville (12,8%), Neuchâtel (11,6%) et Vaud (11,2%). Il était le plus faible dans les cantons d’Uri (7,7%), Appenzell Rhodes-Intérieures (7,9%) et Obwald (8,2%).

Avec un taux de déménagement de 11%, la population des communes urbaines a présenté une plus forte propension à trouver un autre logement que celle des communes rurales (8,1%). Parmi les dix plus grandes villes suisses, Saint-Gall (14,9%) et Zurich (13,8%) ont affiché les taux de déménagement les plus élevés, tandis que Lugano (11%) et Winterthur (11,5%) présentaient les taux les plus bas.

Les jeunes et les célibataires bougent davantage

Deux tranches d’âge se distinguent: en 2021, 21,3% des 20-35 ans ont déménagé. En outre, les célibataires ont affiché un taux de déménagement près de deux fois plus élevé (13,6%) que les personnes mariées (7,1%). De plus, les Suisses ont sensiblement moins déménagé (8,4%) que les étrangers (15,1%). Enfin, les hommes ont légèrement plus changé de logement (10,4%) que les femmes (9,8%).

Par ailleurs, la plupart des déménagements se font vers des logements de plus grande ou de plus petite taille. En effet, près de trois quarts des personnes ayant déménagé à l’intérieur de la Suisse en 2021 n’ont pas conservé le même nombre de pièces entre leurs logements de départ et d’arrivée.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.