Démence: quatre cas sur dix pourraient être évités ou retardés

31.07.2020

Et quand on garde la personne à domicile jusqu'au dernier moment avant de la placer? "Oh, chère madame, cher monsieur, il n'y a pas de place en institution sécurisée, faut rester à l'hôpital en attendant". (L'assurance obligatoire paie ces 6 mois). Passé ce délai, quand l'assurance ne paie plus, appel téléphonique surprise : "nous avons trouvé une place". Miracle! Pendant ces 6 mois, la personne a perdu le peu de facultés qu'elle avait, faute d'activités et stimulations (attention, je ne reproche rien aux hôpitaux, qui se retrouvent là, à servir d'hôtel...).