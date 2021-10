Demetrius Flenory Jr. veut percer en tant qu'acteur

Je lui ai souvent rendu visite en prison et il m’a raconté ses histoires de jeunesse, comment il en est arrivé à son choix de vie. Être dans sa peau devant des caméras m’a encore rapproché de lui et c’est génial de vivre des événements qu’il a réellement vécus il y a plusieurs décennies. Notre histoire est basée sur sa vie sans la suivre fidèlement. Il est indispensable que les auteurs prennent des libertés avec la réalité pour que l’intrigue des épisodes tienne les téléspectateurs en haleine.

J’étais bien trop jeune pour avoir des souvenirs de mes parents dans ces années-là, avant l’arrestation de mon père. Ma famille est heureuse de voir son histoire portée à l’écran car «BMF» est avant tout une série d’amour de la famille et de sa communauté. Nous montrons ces gars qui n’avaient aucune chance de s’en sortir dans la ville de Détroit dans les années 1980. Leur seule manière de faire des dollars, c’était les trafics et la drogue. Ils ont commencé très jeunes à vendre de la coke dans la rue, alors qu’ils allaient encore à l’école. C’est une intrigue qui est encore tellement réelle pour de nombreux ados dans les quartiers défavorisés. Mais attention, on ne fait pas l’apologie des trafiquants car on montre aussi les répercussions de ces actions.