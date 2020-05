Actualisé 24.04.2020 à 10:07

France

Demi-finale et finale de «The Voice» repoussées

Les deux primes du télécrochet, prévus les 2 et 9 mai 2020, n'auront logiquement pas lieu à cause du confinement. Pour l'heure on ignore leur date de report.

de fec

Le casting de la neuvième saison de l'émission: les coaches Marc Lavoine, Lara Fabian, Amel Bent et Pascal Obispo (de g. à dr.) avec, au centre l'animateur Nikos Aliagas. DR

Sans surprise, il faudra patienter pour connaitre le gagnant de la neuvième saison de «The Voice». TF1, qui diffuse l'émission en France, n'a pas eu d'autre choix, face à la prolongation du confinement, de reporter officiellement la demi-finale et la finale, prévues respectivement les samedis 2 et 9 mai 2020. Ces deux émissions auraient du être tournées en direct et en public, et pour la première fois au Palais des Sports à Paris.

«Télé-Loisirs» indique que pour l'heure aucune date de report n'a été communiquée. Lara Fabian, une des quatre coaches, avait laissé entendre qu'une réflexion était en cours au sein de la chaîne pour un déplacement de ces deux primes en septembre 2020.