La star américaine Demi Lovato se sent enfin mieux dans sa peau.

L’année 2020 ne pouvait pas mieux se terminer pour Demi Lovato: elle a gagné son combat contre sa boulimie. Mercredi 30 décembre 2020, la star américaine a annoncé la bonne nouvelle à ses fans sur Instagram , en postant plusieurs photos de ses vergetures qu’elle a accentuées par des paillettes. «J’avais l’habitude de croire sincèrement que la guérison d’un trouble de l'alimentation n’était pas réelle. Que tout le monde faisait semblant ou rechutait en secret. «Elle doit se faire vomir», «Elle ne peut DECEMMENT pas accepter sa cellulite»… Voici certaines des choses que je me disais en grandissant », a-t-elle écrit. La chanteuse, qui avait photographié son corps cet été pendant le confinement, n’a pas honte de ses vergetures. «Elles ne partiront pas alors autant ajouter un peu de paillettes dessus, vous ne croyez pas?» a-t-elle ironisé.

Dans son message, l’artiste a exprimé avec émotion son soulagement d’être enfin mieux dans sa tête et dans son corps. «Je suis tellement reconnaissante de pouvoir dire pour la première fois de ma vie et en toute honnêteté: - mon diététicien m'a regardée et a dit : «Voilà à quoi ressemble la guérison d’un trouble alimentaire.»