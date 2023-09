Demi Lovato est totalement confiante quand elle fait l'amour

«Je vais être un peu osée et dire que c’est quand je fais l’amour que je me sens le plus en confiance.» C’est ce qu’a déclaré le 19 septembre 2023 Demi Lovato dans le podcast «TheLadyGang». «Parce qu’on est tellement présent. Vous ne pensez pas à ce qui obscurcit votre jugement le reste de la journée. En tout cas, c’est comme ça que ça se passe pour moi. Ce n’est pas le cas pour tout le monde», a précisé celle qui vit une «relation incroyable» avec le musicien Jutes.