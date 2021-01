États-Unis : Demi Lovato dans une série sur les troubles alimentaires

L’Américaine de 28 ans devrait faire son retour dans un feuilleton appelé «Hungry», dont un pilote a été commandé par NBC.

Plus connue aujourd’hui comme chanteuse que comme actrice, Demi Lovato a commencé sa carrière à la télévision, dans la série «Barney et ses amis», en 2002. Elle a ensuite été engagée par Disney, apparaissant dans plusieurs productions de la firme aux grandes oreilles. Après des années passées à se concentrer sur la musique, la jeune femme s’apprête à faire son retour sur le petit écran, rapporte TVLine .

Demi jouera dans une série intitulée «Hungry», qui abordera le thème des troubles alimentaires en mettant en scène des amis faisant partie d’un groupe de soutien. Si le sujet est sérieux, il sera abordé avec humour au travers des histoires quotidiennes des personnages. Selon le site, les héros «chercheront l’amour, le succès et la chose parfaite dans leur frigo qui fera que tout ira mieux». Pour le moment, la chaîne NBC a commandé un épisode pilote.

Dans un autre registre, l’actrice et chanteuse sera à voir dès le 23 mars 2021 dans une série documentaire de YouTube intitulée «Dancing with the Devil». Elle y abordera notamment l’overdose qui avait failli lui être fatale en 2018.