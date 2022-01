Demi Lovato a suivi une nouvelle désintox

États-Unis : Demi Lovato est sortie d’une nouvelle cure de désintoxication

La chanteuse américaine a été admise, dans le plus grand secret, dans un centre en Utah. Désormais de retour à son domicile, elle se repose.

Getty Images via AFP

Les vieux démons de Demi Lovato ne font visiblement pas encore partie du passé. La chanteuse de 29 ans, qui s’est rasé le crâne quelques jours avant la nouvelle année pour prendre un «nouveau départ», a récemment été admise dans un centre de désintoxication en Utah dans l’Ouest américain. Il s’agirait de sa troisième cure. On ignore pour quelle raison elle a été admise. D’après Pagesix.com, son traitement est désormais terminé et Demi est de retour chez elle à Los Angeles et se «porte bien». L’entourage de celle qui s’identifie désormais comme non-binaire s’est refusé à tout commentaire.