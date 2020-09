États-Unis : Demi Lovato et Max Ehrich se sont séparés

La chanteuse et l’acteur ont mis un terme à leur relation qui durait depuis six mois pour se concentrer sur leur carrière.

La fin du confinement n’a pas convenu à Demi Lovato et Max Ehrich. La chanteuse de 28 ans et l’acteur d’un an son aîné ont rompu deux mois après avoir annoncé leurs fiançailles et six mois après s’être mis en couple, a appris «People». «C’était une décision difficile, mais Demi et Max ont choisi de se séparer pour se concentrer sur leur carrière. Ils ont du respect et de l’amour l’un pour l’autre et chériront toujours le temps qu’ils ont passé ensemble», a confié un proche au magazine.