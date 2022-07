Confidences : Demi Lovato: «J’accepte enfin ma vie»

La roue tourne pour Demi Lovato. Après avoir vécu l’enfer à cause de la drogue et à l’alcool qui ont failli lui coûter la vie, après une overdose, en 2018, la chanteuse de 29 ans est enfin sobre. Cependant, avant d’y arriver, la star, qui est sortie d’une nouvelle cure de désintoxication, a tenté de trouver des moyens de substitutions à ses addictions. «J’ai essayé de fumer des joints et d’autres trucs, mais j’ai réalisé que rien de tout ça ne marchait pour moi, a-t-elle confié à la radio Mix 104.1. C’est là que j’ai compris que je devais enfin accepter ma vie. Maintenant, je ne pense presque plus du tout à la drogue et à l’alcool, ce qui est une belle chose car je n’aurais jamais pensé que ça m’arriverait. Ce qui a tout changé dans ma vie, c’est l’acceptation.»