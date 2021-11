Buzz : Demi Lovato lance son propre sextoy

La chanteuse a créé sa marque de godemichet, afin de briser les tabous autour du plaisir sexuel.

Après son coming out non binaire, en mai 2021, Demi Lovato n’a pas fini de surprendre ses fans. La chanteuse de 29 ans vient maintenant de lancer sa marque de vibromasseur qu’elle a appelée Demi Wand. «Je voulais créer mon propre sextoy pour qu’il n’y ait plus de stigmatisation autour du plaisir et pour faire monter d’un cran votre vie sexuelle», a écrit l’Américaine, lundi sur Instagram, en légende d’une photo où elle dévoile son godemichet jaune canari, au prix de 79 dollars.