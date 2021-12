États-Unis : Demi Lovato se rase la tête pour «un nouveau départ»

À quelques jours du passage à 2022, l’actrice et chanteuse a décidé de se débarrasser de ses cheveux.

Sur M6, les téléspectateurs pouvaient regarder «Nouveau look pour une nouvelle vie». Sur le compte Instagram de Demi Lovato, ses abonnés ont droit à «Nouvelle coupe pour un nouveau départ». L’artiste américaine de 29 ans créatrice de sextoys a posté une vidéo le 25 décembre 2021 dans laquelle elle apparaît avec le crâne rasé et qu’elle a légendée d’un «nouveau départ».

Contrairement au look qu’elle avait arboré durant une séance shopping avec Paris Hilton quelques mois plus tôt, ce changement, qu’elle a également montré dans plusieurs stories, a beaucoup plu à ses fans. Nombre d’entre eux ont qualifié l’actrice et chanteuse de «superbe» dans les commentaires.