Los Angeles

Demi Lovato s’est fiancée

Après cinq mois de relation, la star américaine va se marier avec l’acteur et chanteur Max Ehrich.

Demi Lovato est aux anges. Et pour cause: mercredi 22 juillet 2020, la chanteuse a annoncé sur Instagram qu’elle s’était fiancée avec son chéri, l’acteur et chanteur Max Ehrich, qu’elle connaît depuis cinq mois. Elle a posté deux photos où on la voit dans les bras de son futur mari, ainsi qu’un cliché de sa bague de fiançailles. Raide dingue de l’Américain de 28 ans, elle lui a écrit un long message sur le réseau social: «J’ai su que je t’aimais à l’instant où je t’ai rencontré. C’était quelque chose que je ne peux pas décrire à ceux qui n’ont jamais vécu cela. Je ne me suis jamais sentie aimée aussi inconditionnellement par quelqu’un dans ma vie, à part mes parents. Tu ne me mets jamais la pression pour que je sois autrement que moi-même.»