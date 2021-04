États-Unis : Demi Lovato s’identifie comme une pansexuelle

La chanteuse révèle avoir longtemps refoulé son attirance pour les personnes indifféremment de leur genre. Elle s'est confiée sur sa sexualité dans le podcast The Joe Rogan Experience.

Demi Lovato est pansexuelle. La chanteuse de Sorry Not Sorry avait déjà révélé sa bisexualité en 2017, mais après des fiançailles ratées avec l'acteur Max Ehrich l'année dernière, elle s'identifie aujourd'hui comme pansexuelle.

«Je veux adopter»

«En ce moment, je veux adopter, c'est sûr, a-t-elle expliqué. Je ne sais pas non plus si je vais finir avec un mec, donc je ne me vois même pas tomber enceinte. Je ne sais pas. Je suis tellement (sexuellement) fluide maintenant, et une partie de la raison pour laquelle je suis si fluide est parce que j'étais super enfermée.»