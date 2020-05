Hip-hop

Demi Portion n’en revient pas de «coller Drake»

Trois mois à peine après avoir sorti l’album «La bonne école», le rappeur est de retour avec un EP qui fait un tabac

«Incroyable. Une semaine après sa sortie, mon EP est numéro 1 sur Google Play Music (ndlr: En France). Vous êtes impressionnants. Regardez le classement aussi sur Apple Music, on colle Drake! C’est dingue. Merci pour la force et pour l’accueil», a posté sur Instagram l’artiste, chantre d’un rap conscient et old-school. Pour la promo de cet EP, le garçon a publié trois clips sur YouTube, qui totalisent près d’un demi-million de vues. A cause de la pandémie, «Sans commentaire», «La Vie» et «1990» ont été tournés par Demi Portion chez lui et avec les moyens du bord. «Des réalisations confinées par moi-même», s’est amusé à relever le rappeur sur le Net.