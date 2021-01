La Conférence universitaire des associations d’étudiants (CUAE) a remporté une demi-victoire dans son combat contre la surveillance numérique des examens. Le rectorat de l’Université de Genève a annoncé que, lors de la prochaine session, l’enregistrement des images et des sons captés durant les évaluations en ligne via le logiciel de visioconférence Zoom seraient retirés. Par contre, la possibilité de filmer les évaluations en temps direct pour identifier les étudiants et lutter contre les fraudes sera maintenue, révèle «Le Courrier». La CUAE avait demandé la suppression de cette pratique.