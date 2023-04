Demi-tour sur l’A1: deux motards blessés et 8 kilomètres de bouchons

Un accident a entraîné de grosses perturbations de circulation sur l’autoroute A1, jeudi matin, à Genève. Il est survenu peu après 6h, à la hauteur du Grand-Saconnex et de Ferney (F). Une automobiliste s’est engagée sur le tronçon en direction de Lausanne mais, réalisant qu’elle s’était trompée de sens, elle a alors fait demi-tour, relate Aline Dard, porte-parole de la police cantonale. Deux véhicules qui circulaient correctement ont pu freiner, dont l’une très fortement, et arrêter la voiture fautive. Deux motocyclistes sont arrivés à ce moment-là et ont percuté les véhicules par l’arrière. Ils ont été légèrement blessés.