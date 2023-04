Cyclisme: Demi Vollering écrit l’histoire, le podium pour Marlen Reusser

«Il y avait beaucoup de pression sur mes épaules. Je voulais vraiment gagner aujourd’hui (ndlr: dimanche) et enchaîner les trois à la suite. Parce que cette occasion ne se présente pas tous les jours.» Demi Vollering avait les larmes aux yeux juste après sa nouvelle victoire. La Néerlandaise a succédé à sa compatriote Anna van der Breggen, seule femme à avoir gagné le triptyque ardennais Amstel Gold Race, Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège (en 2017).

Le coup réalisé par la formation SD Worx a frisé le parfait. Puisque la Bernoise Marlen Reusser, qui a passé la journée à l’avant, a finalement réglé au sprint le groupe de cinq poursuivantes qui se disputaient la 3e place. La Suissesse, qui a prolongé son contrat avec son équipe la veille et remporté Gand-Wevelgem il y a un mois, a fêté là son premier podium sur un «Monument» de la bicyclette.

Elise Chabbey boucle le top 5

Juste derrière, son amie et compatriote Elise Chabbey a de nouveau montré que ces classiques printanières étaient taillées pour son talent. La Genevoise s’est arrachée dans les dernières côtes du parcours et a fini par se classer 5e, son deuxième meilleur résultat sur une grande course d’un jour après sa 4e place sur Paris-Roubaix l’année dernière.