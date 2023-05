Football: Demir Xhemalija, capitaine des M17 et Granit Xhaka 2.0

Formation bâloise, grosse force de frappe, position sur le terrain, originaire du Kosovo : Demir Xhemalija is the new Granit Xhaka

Il s’appelle Demir Xhemalija et il vient de planter une immense cacahouète pleine lucarne contre la Croatie lors de l’EURO M17. Le capitaine de l’équipe de Suisse présente des qualités similaires à un certain Granit Xhaka, à commencer par cette force de frappe qui s’est illustrée dimanche aux yeux de toute l’Europe:

Le jeune joueur du FCB domine également ses adversaires grâce à une grosse activité physique et une vision du jeu au-dessus de la moyenne qui lui permet d’être un lien entre les blocs défensifs et offensifs de ses équipes. Précieux, il est également le métronome de la Suisse M17, dictant le tempo et le rythme du jeu. Les caractéristiques d’un véritable leader technique et des qualités similaires à Xhaka avec qui Demir partage également les mêmes origines, au Kosovo.