Suisse romande : Démission à la tête des chasseurs vaudois: un PLR va intervenir à Berne

Victime de menaces de mort et de déprédations , le coprésident de la faîtière des chasseurs vaudois Diana, Philippe Duperrex a annoncé jeudi sa démission, avec effet immédiat. Suite à cette annonce, le conseiller national Alexandre Berthoud (PLR/VD), qui «condamne fermement ces graves menaces», tient à ce «que toute la lumière soit faite sur cette affaire».

À ce titre, l’élu a déclaré, dans un récent communiqué, vouloir intervenir au Parlement fédéral lors de la prochaine session, «afin que de telles menaces de mort soient poursuivies, et que des moyens soient alloués pour qu’aucun membre de comité associatif soit poussé à la démission par des actes d’une extrême gravité».

Des extrémistes

Alexandre Berthoud, qui considère que Philippe Duperrex a été «poussé à la démission par des extrémistes», regrette que les chasseurs vaudois perdent à leur tête une personne extrêmement fiable, engagée et à l’écoute des préoccupations environnementales. Il espère «que M.Duperrex et sa famille retrouveront une vie sereine au plus vite».