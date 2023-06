Conseil fédéral: Alain Berset annonce son départ surprise fin 2023

«J’ai informé le Conseil fédéral que j’ai prévu de quitter le gouvernement à la fin de cette année», a dit Alain Berset. «J’ai le sentiment d’avoir accompli ce qui est possible. J’ai tout donné», a poursuivi le président, qui est le membre le plus populaire du Conseil fédéral.

«Peut-être qu’il faut commencer le yoga»

Les Suisses se rendront aux urnes le 23 octobre, afin de renouveler les 200 sièges du Conseil national et 45 des 46 sièges du Conseil des États. Quand on lui demande ce qu’il va faire, Alain Berset plaisante: «Quelqu’un m’a dit que c’était la journée du yoga aujourd’hui. Peut-être qu’il faut commencer le yoga».

Plus sérieusement, il a indiqué qu’«il n’y a pas de plan en fait», parce que si la décision de ne pas se représenter pour un poste de conseiller fédéral était une évidence, il dit ne pas avoir eu le temps de réfléchir à l’après. Le socialiste occupe pour la deuxième fois la fonction de président de la Confédération, qui est un poste tournant d’un an et que les conseillers fédéraux cumulent avec leur ministère. C’est l’actuelle ministre de la Défense et des sports, Viola Amherd, qui le remplacera pour 2024.