New York : Démission de deux procureurs chargés d’une enquête visant Trump

Deux procureurs new-yorkais, notamment en charge d’une enquête pénale sensible sur les affaires de Donald Trump, ont remis leur démission mercredi, un geste interprété comme un affaiblissement de ce dossier.

Image d’archive de Donald Trump. AFP

Selon le «New York Times», les deux procureurs, Carey Dunne et Mark Pomerantz, «ont remis leur démission après que le nouveau procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, leur a fait part de ses doutes quant à la possibilité d’engager des poursuites contre M. Trump».

«Cette enquête se poursuit», a répondu à l’AFP dans un bref message écrit le bureau du procureur Bragg, en se refusant à tout autre commentaire. «Nous les remercions pour leur dévouement», a-t-il ajouté à l’adresse des deux procureurs.

Le dossier pénal porte notamment sur des soupçons d’évaluations frauduleuses d’actifs au sein de la Trump Organization -- qui regroupe clubs de golf, hôtels de luxe et autres propriétés immobilières -- pour obtenir des prêts plus avantageux des banques, ou pour réduire ses impôts.

Si elle porte sur les mêmes faits, l’enquête est distincte du dossier civil conduit par la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, dans laquelle cette dernière a demandé, pour l’instant en vain, à l’ancien président et à deux de ses enfants, Donald Jr. et Ivanka, de témoigner sous serment.

Inculpation

L’enquête pénale a déjà abouti à l’inculpation, en juillet dernier, de la Trump Organization et de son directeur financier historique Allen Weisselberg, notamment pour fraude fiscale concernant les revenus et les avantages de ce proche de l’ancien président américain. Le groupe de Donald Trump et Allen Weisselberg ont plaidé non coupable et un procès est attendu en 2022.

En parallèle, un grand jury a aussi été convoqué sur le volet concernant les soupçons d’évaluations frauduleuses d’actifs, pour décider d’éventuelles inculpations. C’est dans ce volet que l’ancien procureur Cyrus Vance, prédécesseur d’Alvin Bragg, s’était battu durant des mois, jusqu’à obtenir gain de cause devant la Cour suprême, pour obtenir les déclarations d’impôt de l’ancien magnat new-yorkais, premier président américain depuis les années 1970 à ne pas les avoir publiées.

Les démissions des deux procureurs interviennent alors que la semaine dernière, un juge de la Cour suprême de l’État de New York a ordonné à Donald Trump, 75 ans, et à ses deux enfants de témoigner dans l’enquête civile menée par Letitia James. Cette dernière avait annoncé en janvier avoir réuni des «preuves significatives qui laissent penser que Donald Trump et la Trump Organization ont faussement et frauduleusement valorisé nombre d’actifs».

L’ancien président laisse courir les doutes sur son intention de briguer à nouveau l’investiture de son parti pour la présidentielle de 2024.