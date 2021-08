Football : Démission de Didier Drogba à cause de «signatures douteuses»

L’ancien attaquant renonce à son poste de vice-président de l’Association des footballeurs ivoiriens à cause de tensions avec son président.

«Je viens par la présente vous annoncer que j’ai pris la décision de démissionner de mon poste de vice-président de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) et par la même occasion de son comité directeur», a écrit l’ancien international dans une lettre ouverte à la presse.

Tensions avec son président

Pour lui, l’AFI, «censée pourtant les représenter et défendre leurs droits et leurs intérêts, est à l’arrêt, ne répondant pas aux besoins et aux attentes» des footballeurs ivoiriens.