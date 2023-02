Ski alpin: Démission de la directrice des Mondiaux de Crans-Montana 2027

Caroline Kuyper, directrice générale et CEO du comité d’organisation des championnats du monde de ski alpin de Crans-Montana en 2027, se retire avec effet immédiat.

Caroline Kuyper, directrice générale et CEO du comité d’organisation des championnats du monde de ski alpin de Crans-Montana en 2027, se retire avec effet immédiat en raison de dysfonctionnements majeurs, a annoncé Le Nouvelliste, mercredi, en fin de matinée.

Dysfonctionnements dans la gestion

La Vaudoise d’origine néerlandaise a évoqué «des dysfonctionnements majeurs au niveau de la gestion et conduite opérationnelles et d’un déséquilibre originel au sein de la gouvernance». Caroline Kuyper était entrée en fonction, le 1er janvier 2023, et quitte donc son poste après seulement deux mois.