Etats-Unis – Démission de la porte-parole de Kamala Harris

États-Unis : Démission de la porte-parole de Kamala Harris

En pleine mauvaise passe politique, la vice-présidente américaine vient de perdre sa porte-parole, Symone Sanders.

Confirmant des informations de presse, la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki a indiqué qu’il y avait eu «une annonce à propos du départ de Symone Sanders», ajoutant: «elle fera toujours partie de la famille Biden-Harris et c’est tout naturel d’être prête à faire quelque chose de nouveau après quelques années.» «Travailler pendant la première année d’un mandat à la Maison-Blanche est à la fois passionnant et enrichissant, mais aussi éreintant et épuisant», a encore dit Jen Psaki. Elle a noté que ce départ était «l’occasion de faire venir de nouveaux visages, de nouvelles voix et une nouvelle perspective.»