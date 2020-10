« Soulagement » , « nouvelle bienvenue » , « le moment de tourner la page » : si la classe politique genevoise se félicite pour la plupart de l’annonce de la démission de Pierre Maudet, elle relève toutefois que celle-ci intervient « trop tard » et surtout dans un contexte difficile de crise sanitaire et économique.

PLR: Maudet «a enfin pris ses responsabilités»

«Cette démission est bienvenue, Pierre Maudet a enfin pris ses responsabilités, se satisfait Yvan Zweifel, chef du groupe PLR au Grand Conseil. C’est une bonne nouvelle pour les institutions genevoises, car le Conseil d’État dysfonctionne, notamment parce qu’il est réduit à six magistrats. Ce sera au peuple de décider, mais le PLR, qui est le premier parti du canton, est légitime à être représenté par deux magistrats. Nous présenterons évidemment la personne la plus compétente possible afin de repourvoir ce siège. Compte tenu de la situation sanitaire, il sera difficile de faire campagne, mais avec les moyens digitaux, nous y arriverons.»

PDC: «Une position intenable»

Pour Delphine Bachmann, présidente du PDC Genève, le conseiller d’ É tat, sans département depuis mercredi, « se retrouvait dans une situation intenable. Il repart avec un projet pour se présenter devant le peuple, il aurait peut-être dû le faire plus tôt. Jusque-là, i l s’agissait de questions judiciaires et non institutionnelles comme ici, puisque cela concerne les collaborateurs de l’ É tat. Je ne suis ni pour ni contre Monsieur Maudet, mais je pense qu’il est juste qu’il démissionne. C’est triste pour Genève, cela va être compliqué pour le gouvernement au vu du contexte. On va au-devant de mois compliqués et c’est dommageable pour la population. Je m’inquiète pour le fonctionnement de l’ É tat. » L’élue PDC ne se prononce pas déjà sur une éventuelle candidature dans son parti, le siège restant revenant a priori au PLR.

MCG: «Moment malvenu»

« Cette démission intervient trop tard, estime François Baertschi, secrétaire général du MCG . Pierre Maudet aurait dû prendre cette décision il y a deux ans. Néanmoins, elle a le mérite de clarifier la situation. C ’ est assez arrogant de se représenter, surtout qu ’ il n ’ a pas fait ses preuves à la tête de l ’ économie. Par ailleurs, le moment est malvenu pour une campagne politique. »

UDC: «Trop longue saga»

La présidente de l’UDC Genève, Céline Amaudruz, indique, dans un communiqué, qu’«i l est plus que temps de tourner la page du mauvais feuilleton que l ’ Exécutif cantonal a imposé à la population du canton et plus généralement à l ’ ensemble du pays. Les épisodes successifs de cette trop longue saga devenaient chaque jour plus insupportables alors que Genève fait face à l ’ une des pires crises de son histoire. Nous espérons que cette démission fort tardive permettra au Conseil d ’É tat de revenir à sa mission, celle de veiller au bien-être de notre canton et de sa population. Ce n ’ est pas le travail qui manque .» L’ UDC indique qu’elle communiquera « le moment venu au sujet d ’ une éventuelle candidature à l’occasion de la future élection complémentaire ».

PS: «Il faut tourner la page»

« C’est avant tout un soulagement et le ressenti d’une décision responsable , déclare Romain de Sainte Marie, coprésident du PS genevois. Là, il faut tourner la page. L’enjeu maintenant, c’est la crise du Covid. Il faut apporter des réponses différentes pour la promotion économique que ce qui a été présenté jusque-là. Cela évoque un rééquilibrage du Conseil d’ É tat et l’envie de la gauche de récupérer une majorité. Ensemble à G auche, les Verts et le P arti socialiste doivent partir unis. Nous allons nous réunir au plus vite pour nous mettre d’accord sur une stratégie commune. »

EàG: «Cacophonie générale»

Chef du groupe Ensemble à G auche (E à G) au Grand Conseil, Jean Burgermeister voit la décision de Pierre Maudet comme « une bonne chose, même si nous aurions préféré que cette démission intervienne plus tôt. Le Conseil d ’É tat a très mal géré toute cette affaire avec des allers-retours et une cacophonie générale. C ’ est son droit de se représenter. Le contexte de cette campagne électorale sera difficile, mais cela permettra de mener un vrai débat de société. »

Les Verts: timing «en fonction de lui-même»

« C ’ était une nouvelle fort attendue et bienvenue , déclare Delphine Klopfenstein Broggini, présidente des Verts g enevois. Pierre Maudet a attendu d ’ être acculé dans ses derniers retranchements pour démissionner. Il est curieux de vouloir se représenter quand on a, comme lui, perdu la confiance du Conseil d ’É tat, des députés, de son parti et de ses collaborateurs. C ’ est un pari risqué que de se représenter devant l ’ électeur. Ce n ’ est effectivement pas le meilleur moment pour mener une campagne, mais le timing, il l ’ a manifestement choisi en fonction de lui-même. »