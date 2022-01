Allemagne : Démission du chef de la Marine après ses propos sur l’Ukraine

Le vice-amiral allemand Kay-Achim Schönbach a démissionné de ses fonctions samedi soir. Cette démission fait suite aux propos tenus par le vice-amiral qui avait qualifié d’ineptie l’idée que la Russie veuille envahir l’Ukraine.

Ce que Vladimir Poutine veut, «c’est être respecté», a déclaré ce militaire selon une vidéo circulant sur internet, filmée lors d’une réunion d’un groupe de réflexion qui s’est tenue vendredi à New Delhi. «Il est facile de lui accorder le respect qu’il veut, et qu’il mérite aussi probablement», a-t-il ajouté. L’idée que la Russie veuille envahir une partie de l’Ukraine serait selon lui «une ineptie». Il avait par ailleurs estimé que la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, était «partie, et ne reviendrait pas» dans le giron de l’Ukraine.