Démission du gouvernement : Haïti a un nouveau Premier ministre

Après la démission du gouvernement haïtien, un nouveau Premier ministre, Claude Joseph, a été nommé.

Jovenel Moïse (sur cette image) a accepté la démission du gouvernement et a annoncé le nom du prochain Premier ministre: Claude Joseph.

Le gouvernement en Haïti a présenté sa démission et un nouveau Premier ministre a été nommé, a annoncé mercredi le président Jovenel Moïse, en précisant que ce changement visait à s’attaquer au problème aigu de l’insécurité dans le pays en crise.

«La démission du Gouvernement, que j’ai acceptée, permettra d’aborder le problème criant de l’insécurité et poursuivre les discussions en vue de dégager le consensus nécessaire à la stabilité politique et institutionnelle de notre pays. Le ministre Claude Joseph est nommé PM», a tweeté Jovenel Moïse.

Pays gangréné par l’insécurité

Haïti, pays des Caraïbes et nation la plus pauvre du continent américain, est gangréné par l’insécurité et notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d’une quasi impunité.