Côte d’Ivoire : démission du Premier ministre Patrick Achi

Côte d’Ivoire : Démission du Premier ministre, un nouveau gouvernement à venir

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a présenté mercredi sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Son successeur sera nommé, dès la semaine prochaine.

Le Premier ministre de la Côte d’Ivoire , Patrick Achi, a présenté mercredi sa démission ainsi que celle de son gouvernement, et une nouvelle équipe «resserrée» sera nommée la semaine prochaine pour tenir compte «de la conjoncture économique mondiale», selon le président Alassane Ouattara. Dans un discours prononcé lors du dernier Conseil des ministres de Patrick Achi, le président ivoirien a déclaré qu’il avait accepté la démission du gouvernement.

Moins de ministres

Alassane Ouattara procèdera «dès la semaine prochaine, à la nomination d’un nouveau Premier ministre qui viendra me proposer un gouvernement resserré d’une trentaine de membres.» Un remaniement ministériel était attendu depuis plusieurs mois en Côte d’Ivoire , l’exécutif voulant mettre en place une équipe gouvernementale plus restreinte.

«En vue de renforcer l’efficacité de l’action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j’ai décidé de la réduction du nombre de ministres du gouvernement», a déclaré le président ivoirien. «En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l’État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire.»

Forte inflation et menace jihadiste

Comme de nombreux pays du continent, la Côte d’Ivoire fait face à une inflation des prix des produits de première nécessité qui frappe les ménages les plus pauvres. Le gouvernement a plafonné le mois dernier les prix d’une vingtaine de produits comme le riz ou le sucre. Il est par ailleurs confronté à la menace jihadiste dans sa partie nord venue de ses voisins, le Mali et le Burkina Faso, en proie depuis plusieurs années à la violence de groupes liés à Al-Qaïda et l’État Islamique.