France: Démission d’un archevêque après une inspection du Vatican

L’ecclésiastique ne révèle pas les motifs de sa démission mais laisse cependant entendre que son éviction serait liée à sa gestion des dossiers liés aux abus sexuels dans l’Eglise. «J’ai toujours agi au plus près du droit et de ma conscience, en ayant beaucoup consulté à chaque décision, pour prendre des mesures difficiles, mais qu’on m’aurait reproché ultérieurement de ne pas avoir prises, au vu des éléments en ma possession», affirme-t-il.

«Les implications pénales d’un certain nombre de dossiers relèvent de l’institution judiciaire», poursuit-il, «Pour le reste, le secret pontifical, que nous avons à respecter, relève du Nonce apostolique».

Gestion autoritaire

Les critiques sur sa gestion du diocèse, qualifiée de solitaire et autoritaire par certains collaborateurs, prêtres et fidèles, sont remontées jusqu’à Rome et avaient poussé le pape à ordonner une inspection générale en juin 2022. Depuis, les résultats n’avaient pas été communiqués, nourrissant un mécontentement local.