Brésil: Démission d’un chef de la sécurité, filmé lors du saccage de Brasilia

Sur d’autres de ces vidéos, au moins deux membres du GSI sont vus en train de serrer la main de manifestants, et de leur donner des bouteilles d’eau.

Images «absurdes»

Le général Marco Edson Goncalves Dias a annoncé sa démission, dans une interview à la chaîne brésilienne GloboNews, mais a contesté l’interprétation par CNN Brésil de ces images. Il a affirmé être «entré dans le palais après son assaut et avoir fait sortir les gens des 3e et 4e étages afin que les arrestations puissent avoir lieu au 2e étage». Il a ajouté sur GloboNews que ces images avaient été sorties de leur contexte, les jugeant «absurdes».

Le GSI, composé essentiellement de militaires, conseille le chef de l’État sur les questions de sécurité et de défense nationales et est responsable de la sécurité personnelle du président, du vice-président et de leurs familles.