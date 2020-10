Pédophilie dans l’Église catholique : Démission d’un évêque polonais accusé d’avoir couvert des abus

Un prêtre a été déplacé d’une paroisse à l’autre et a commis des violences sexuelles pendant un quart de siècle, apparemment avec la protection tacite de hauts dignitaires de l’Église, dont l’évêque Janiak.

Les accusations contre l’évêque de 68 ans étaient au cœur d’un documentaire très remarqué qui a ouvert le débat dans le débat sur les abus de la part du clergé. Le documentaire de Marek and Tomasz Sekielski, «Hide and Seek», qui a été vu plus de 7 millions de fois depuis sa mise en ligne en mai sur YouTube, raconte l’histoire de deux frères victimes d’abus sexuels de la part d’un prêtre. Il y est raconté comment le père Arkadiusz Hajdasz a été déplacé d’une paroisse à l’autre et a commis des violences sexuelles pendant un quart de siècle, apparemment avec la protection tacite de hauts dignitaires de l’Église, dont l’évêque Janiak.