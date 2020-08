Irlande Démission d’un ministre pour violation des mesures sanitaires

Le ministre irlandais de l’Agriculture a démissionné après la révélation de sa présence à un événement transgressant les actuelles restrictions liées au Covid-19.

Durcissement des restrictions

Confrontées à une recrudescence des contaminations de nouveau coronavirus, les autorités ont décidé mardi de durcir les restrictions sur les rassemblements. Six personnes au maximum peuvent se réunir à l’intérieur et non plus 50, à l’exception des services religieux comme les messes ou les mariages.