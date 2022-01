Lausanne : Démission en bloc des doyens: le Conservatoire dans la tourmente

Les enseignants se disent à bout et déplorent la dégradation de leurs conditions de travail et la «politique autoritaire» de leur direction. Celle-ci conteste et indique qu’un audit sera mené.

Le Conservatoire de Lausanne. Archives / 24 heures/Vanessa Cardoso

Estimant être empêchés de remplir leurs tâches, les doyens et doyennes du Conservatoire de Lausanne ont démissionné en bloc de leur poste de chef de file vendredi dernier, tout en gardant leurs fonctions d’enseignants. Cette décision a été soutenue par l’Association des professeurs de l’établissement. Le communiqué diffusé mardi soir adresse des reproches lourds à leur direction, mais aussi à la direction générale de la Haute Ecole de musique (HEMU-CL) et au Conseil de Fondation: politique autoritaire, stratégie d’austérité, dégradation des conditions de travail pour les enseignants ainsi que des prestations pour les élèves. Ils dénoncent aussi une baisse des salaires et un dialogue avec la direction au point mort.

Réagissant mercredi à cette annonce, les instances dirigeantes affirment de leur côté que des mesures, annoncées il y a un an, étaient nécessaires pour pérenniser le financement du Conservatoire. Elles regrettent la démission collective de ses doyens et doyennes, qui «questionne sur les malentendus profonds qu’elle révèle», tout en assurant avoir tenté de trouver des mesures compensatoires aux baisses de salaires, sans y parvenir, les enseignants ayant «progressivement mis fin au dialogue et refusé les offres de médiation», selon les termes du communiqué. Déjà alarmé en novembre dernier par la crise qui couvait, le Conseil de Fondation avait demandé un audit approfondi, qui doit débuter le 1er février et dont les résultats sont attendus pour le mois de mai.

Dans l’intervalle, la direction va mettre en place une Commission musicale intérimaire, qui reprendra les tâches essentielles des doyens et doyennes.