Moutier (BE) : Démission en bloc des élus pro-bernois

Lundi soir, lors du Conseil de ville, les antiséparatistes ont tous quitté l’organe délibérant.

Considérant le projet Moutier Ville jurassienne irresponsable et hasardeux, les élus probernois ont démissionné.

Ce qui n’était à la base qu’une rumeur s’est finalement confirmé. Lundi soir, au début de la séance du Conseil de la ville de Moutier, les élus UDC, PLR et PSJB ont annoncé leur démission en bloc. Opposés au transfert de la cité prévôtoise vers le canton du Jura, voté il y a trois mois , ils estiment qu’il est «inutile de se perdre en conjectures. De ce mirobolant projet qu’est Moutier Ville jurassienne, personne ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Nous ne voulons pas assumer la responsabilité d’un projet irresponsable et hasardeux ni être les liquidateurs de la ville.» Au terme de l’intervention, tous les élus probernois ont quitté la salle, à l’exception d’un seul, explique le « Quotidien jurassien ».

La question de leur remplacement s’est rapidement posée. Il s’agira maintenant de voir avec les viennent-ensuite s’ils acceptent leur élection, ce qui est peu probable. S’ils refusent effectivement de siéger, les mandataires des listes auront la possibilité de présenter de nouvelles personnes. Pour finir, si cette démarche n’aboutit pas non plus, une élection complémentaire devra être organisée. En outre, les conseillers restants ont accepté d’avancer la date du transfert au 1er janvier 2024, au lieu de 2026, avec 27 voix pour et une contre.