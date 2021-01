Au printemps dernier, un chiffre du Service des votations et élections (SVE) a secoué le monde politique genevois. Il indiquait que plus de la moitié des conseillers municipaux (53%) avaient démissionné au cours de la dernière législature. Beaucoup expliquaient cette saignée dans les communes par l’épuisement des élus, dont les tâches sont peu valorisées, chronophages et toujours plus complexes.