Genève: Démissions en chaîne au Festival du film des droits humains

Les tensions internes au Festival du film et forum international sur les droits humains de Genève ( FIFDH ) ont abouti à une série de démissions. La manifestation l’a annoncé dans un communiqué, lundi: «Ne bénéficiant pas du soutien nécessaire de la part de l’équipe opérationnelle (…) et soucieuse de ne pas mettre davantage sa santé en péril», la nouvelle directrice des programmes, Irène Challand, a jeté l’éponge. Cette dernière était très critiquée par plusieurs collaborateurs pour son management, décrit comme chaotique, avait révélé le « Matin Dimanche ».

Trois membres du Conseil de fondation ont également décidé de se retirer. En cause, là aussi: les conflits internes qui gangrènent le festival de films le plus populaire du canton et en partie financé par des fonds publics. Parmi les démissionnaires, la réalisatrice Ursula Meier dont le film «La Ligne» a récemment été primé aux Quartz – les prix du cinéma helvétique. Selon le président du FIFDH, Yves Daccord, qui assurera la continuité de la manifestation, «la situation actuelle nécessite une profonde remise en question du fonctionnement de notre festival et de ses objectifs fondamentaux.»