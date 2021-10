Politique – Démissions en série au Grand Conseil neuchatelois

Politique : Démissions en série au Grand Conseil neuchâtelois

Depuis que le nouveau parlement cantonal a pris ses fonctions, pas moins de douze personnes ont quitté leur poste. Sur la même période de la législature précédente, on n’en dénombrait que trois.

La fonction de député est-elle plus dure qu’auparavant? Ou est-ce la vocation politique qui a du plomb dans l’aile? Toujours est-il que le parlement cantonal neuchâtelois fait face à une vague de démissions. Depuis le début de la législature, en mai dernier, pas moins de six députés, ainsi que six suppléants, ont jeté l’éponge, rapporte la radio RTN. Qui précise que, sur les cinq premiers mois de la législature précédente, seuls un député et deux suppléants avaient quitté leur poste. C’est surtout à gauche qu’on recense ces départs: députés et suppléants confondus, on dénombre le départ de trois Verts, trois socialistes et deux popistes. Deux élus du Centre, un PLR et un UDC complètent la liste.